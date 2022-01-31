Все российские саночники, прибывшие на Олимпиаду, успешно сдают тесты на коронавирус

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Российские саночники, заехавшие 28 января в Олимпийскую деревню, здоровы, все сданные тесты на коронавирус показывают отрицательные результаты. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

Все участники и официальные гости Олимпиады в Пекине обязаны проходить ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию.

"Наши спортсмены успешно проходят тестирование на коронавирус. Пока все в порядке", - заметил Чудинов.

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Олимпийский турнир саночников стартует 5 февраля, в этот день состоятся два заезда мужчин, выступающих на одиночных санях. 6 февраля пройдут два заключительных заезда, после которых определятся первые обладатели Игр-2022 в санном спорте.