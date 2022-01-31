"Колорадо" победил "Баффало" в матче НХЛ. Ничушкин забросил шайбу и отдал передачу

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу на 59-й минуте в пустые ворота и отдал результативную передачу. Всего на счету форварда 23 очка (12 шайб + 11 передач) в 27 играх сезона. В составе победителей также отличились Габриэль Ландескуг (8), Назем Кадри (32) и Микко Рантанен (34). У "Баффало" шайбу забросил Дилан Козенс (23).

"Колорадо" продолжил клубную рекордную серию побед в домашних матчах НХЛ, победив в 18-м матче подряд.

"Колорадо" одержал десятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 67 очков в 43 матчах. "Баффало" с 35 очками после 44 игр расположился на шестой строчке Атлантического дивизиона.

В следующем матче "Колорадо" примет "Аризону" 2 февраля, "Баффало" в этот же день сыграет на выезде против "Вегаса".