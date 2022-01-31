"Брентфорд" заключил контракт с перенесшим сердечный приступ футболистом Эриксеном

ТАСС, 31 января. Английский футбольный клуб "Брентфорд" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, перенесшим сердечный приступ в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Датчанин приостановил футбольную карьеру после чемпионата Европы 2021 года, когда в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии, поэтому 17 декабря итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом.

Эриксен выступал за "Интер" с 2020 года, став чемпионом Италии в сезоне-2020/21. Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм", в составе которого дошел до финала Лиги чемпионов, и амстердамский "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. Также Эриксен выступал за молодежную команду "Оденсе".