Футболист московского "Спартака" Понсе перешел в "Эльче" на правах аренды

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Аргентинский нападающий российского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе продолжит карьеру в испанском "Эльче". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Форвард будет играть за "Эльче" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, у испанского клуба есть право выкупа игрока, которое может стать обязательным при выполнении определенных условий.

Понсе 24 года, он перешел в "Спартак" летом 2019 года, провел за клуб 73 матча, забил 25 голов, отдал пять результативных передач. Футболист является воспитанником аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в Европе он также выступал за итальянскую "Рому", французский "Лилль" и греческий АЕК.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.

"Эльче" занимает 15-е место в таблице чемпионата Испании, после 22 туров команда набрала 23 очка. Следующий матч в чемпионате Испании команда проведет 5 февраля дома против "Алавеса".