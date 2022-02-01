Сборная России по фигурному катанию вылетела в Пекин для участия в Олимпиаде

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Российская команда по фигурному катанию отбыла в Пекин на Олимпийские игры из аэропорта Красноярск. Спортсмены отправились в столицу Китая в 07:41 по местному времени (03:41 мск).

В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех фигуристов олимпийской сборной России, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.