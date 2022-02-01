Мужская сборная России по биатлону провела тренировку в полном составе на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону в полном составе провела тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального центра биатлона в Чжанцзякоу.

В тренировке приняли участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. В понедельник Логинов отметил день рождения.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.