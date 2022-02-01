Каминский: у российских биатлонистов мерзнут пальцы во время тренировок на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты пока не смогли придумать, как защитить пальцы от мороза во время тренировок на олимпийском стадионе. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

Олимпийские соревнования пройдут на Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу, где последние дни установилась морозная погода, ситуацию усложняет порывистый ветер.

"Холодно, и это проблема, которую надо решать. Сильный ветер остужает руки, и это очень плохо. Как вы помните, [на этапе Кубка мира] в Эстерсунде у Даниила Серохвостова замерзли пальцы, что стало причиной большого числа промахов", - сказал Каминский.

"Можно было бы использовать перчатки потолще, но тогда теряется чувствительность пальца, а она очень важна. Пробовали разогревающие кремы, но не помогает. Будем думать", - добавил он.

Тренер отметил, что команда не будет отказываться от тренировок в непростых погодных условиях. "Мы же русские люди, мороз для нас - нормально", - заметил тренер.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.