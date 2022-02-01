В Москве прошла презентация книг о бывших футболистах "Динамо"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Презентация книг "Бермудский треугольник Игоря Численко" и "Тренер чемпионов Гавриил Качалин" прошла во вторник в здании общества "Динамо". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Книга "Бермудский треугольник Игоря Численко" посвящена нападающему московского "Динамо", который выступал за клуб с 1957 по 1970 год. В составе "Динамо" он дважды стал чемпионом СССР, дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов страны, а также обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР футболист стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Численко умер в 1994 году. Автором книги о бывшем футболисте выступил спортивный журналист, историк Михаил Щеглов.

Книга "Тренер чемпионов Гавриил Качалин" посвящена советскому футболисту, который всю карьеру провел в "Динамо" (1936-1942). В качестве тренера Качалин, в частности, возглавлял сборную СССР (1955-1958, 1960-1962, 1968-1970) и московское "Динамо" (1973-1974). Как игрок Качалин дважды выиграл чемпионат страны и один раз стал обладателем Кубка СССР. Под руководством Качалина сборная СССР стала чемпионом Европы 1960 года, а олимпийская сборная выиграла турнир 1956 года. Автором книги выступил журналист и писатель Павел Алешин.

"Сегодня мы находимся здесь с очень благородной целью - презентовать книги о наших прославленных спортсменах и тренерах, - сказал председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский. - То, что делает продюсерский центр "Динамо", большая и трудоемкая работа, но, на наш взгляд, ее делать очень почетно и можно, потому что в "Динамо" столько легендарных личностей, они оставили такой след, что нужно не просто говорить, а кричать молодому поколению о том, кто стоял у истоков и какой вклад внесен нашими спортсменами и тренерами в динамовское движение"

"Сегодня мы собрались благодаря футболу - пойдет речь об игроке Игоре Численко, который снискал уважение своей игрой, почитаем и любим по сегодняшний день. Также речь пойдет о тренере Гаврииле Качалине, заурядный человек, который воспитывал своих подопечных к любви к родине, нравственности, патриотизму, работал с большой отдачей как во взрослой сборной, так и с юношеской. Наш проект "Легенды и судьбы" длится много лет, мы будем продолжать эту работу", - добавил Гулевский.

"Динамо" имеет большие планы на столетие

Мероприятие проводилось обществом "Динамо" совместно с продюсерским центром "Динамо". Оно приурочено к 100-летию "Динамо".

"Здесь все те люди, которые не случайно находятся в здании величайшего общества "Динамо", - сказал генеральный директор хоккейного клуба "Динамо", руководитель проекта "Легенды и судьбы" Михаил Тюркин. - Мы привыкли проводить большие форматы. У нас большие планы на столетие, все покажем. Будем продолжать нашу историю".