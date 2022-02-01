Васильев: турнир по биатлону на Олимпиаде рискует превратиться в лотерею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийская трасса Национального центра биатлона в Чжанцзякоу станут для всех спортсменов большим испытанием. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

"Китайцы построили совершенно новое стрельбище, новые трассы, - сказал Васильев. - Не знаю, как сказать помягче, - в полях. Никакого леса, никакого заграждения ветра и так далее. Вот я сейчас с тренерами разговариваю, и они мне рассказывают: "Тут такие ветра, как будут стрелять - непонятно". То есть фактически Олимпиада превращается в лотерею".

"Более того, снега в этом месте практически никогда не бывает, трассу надули искусственными пушками, поэтому когда идет ветер - песок сыплется с боков. Трасса вся засыпана песком, ветер на стрельбище. В этом смысле спортсменам предстоит такое испытание, что я им не позавидую", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.