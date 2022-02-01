Чудинов: санная трасса в Пекине сейчас таит в себе меньше сюрпризов, чем было осенью

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Российские саночники, совершившие во вторник первые тренировочные заезды после прибытия на Игры в Пекин, остались довольны трассой, траектория которой претерпела некоторые изменения по сравнению с тестовыми спусками в ноябре. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Саночники прибыли в столицу Китая 28 января. До 31 января они занимались физической подготовкой в зале Олимпийской деревни, а 1 февраля спортсмены выехали непосредственно на трассу.

"Первая тренировка прошла хорошо, сегодня катались без отсчета времени, - заметил Чудинов. - Мужчины стартовали с находящегося ниже на трассе женского старта, а женщины и мужские экипажи саней-двоек - с юниорского старта. Если проводить сравнения с тем, что было здесь в ноябре, то трасса стала выглядеть помягче. Теперь она таит в себе поменьше сюрпризов, доработаны некоторые выходы из виражей".

"Я думаю, до Игр ее еще доработают, и она вообще будет супер. Сами спортсмены сегодня отзывались о трассе хорошо, никакой острой критики я от них не слышал. Что касается доставки на трассу, то с транспортом здесь все в порядке. Мне кажется он ездит чаще, чем указано в расписании", - добавил тренер.

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Этап Кубка мира по санному спорту проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, с 7 по 19 ноября - тестовые тренировки. Олимпийский турнир саночников стартует 5 февраля, в этот день состоятся два заезда мужчин, выступающих на одиночных санях. 6 февраля пройдут два заключительных заезда, после которых определятся первые обладатели медалей Игр-2022 в санном спорте.