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Олимпиада-2022 в Пекине

Телеканал "Россия-1" в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Трансляция начнется в 15:00 мск

ТАСС, 1 февраля. Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине будет показана телеканалом "Россия-1" в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Трансляция начнется в 15:00 мск. Ее можно будет также увидеть на платформе "Смотрим". Комментировать церемонию открытия будет Дмитрий Губерниев.

Телеканал "Россия-1" также покажет соревнования по фигурному катанию, хоккею, биатлону и лыжным гонкам с участие российских спортсменов. В эфире телеканала и платформы "Смотрим" соревнования по фигурному катанию будут комментировать Андрей Журанков и двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и чемпионка мира Мария Петрова, по хоккею - Владимир Стогниенко и чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин, по биатлону и лыжным гонкам - Губерниев.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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