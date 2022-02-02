Эстафета олимпийского огня стартует в среду в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня стартует 2 февраля в китайской столице. Она пройдет по территории трех кластеров проведения соревнований - в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй - и завершится 4 февраля - в день церемонии открытия Олимпийских игр.

Огонь Игр 2022 года был доставлен из Афин в китайскую столицу 20 октября.

Из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены. Для предотвращения рисков распространения вируса эстафета пройдет без зрителей. Кроме того, ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов. На протяжении трех дней эстафеты будут соблюдаться строгие противоэпидемические меры.

Этапы эстафеты

Как сообщил оргкомитет, эстафета будет включать в себя 12 ключевых этапов в трех кластерах: в Пекине и Чжанцзякоу выделено по пять зон для передачи олимпийского огня, еще две расположены в Яньцине. 11 этапов эстафеты находятся за пределами "системы замкнутого цикла" - олимпийского "пузыря", внутри которого проживают все иностранные делегации, расположены спортивные объекты и олимпийские деревни. Последний, 12 этап эстафеты пройдет внутри пузыря: 4 февраля факел вернется в Пекин и прибудет в Олимпийский парк, на территории которого расположен национальный стадион "Птичье гнездо", где пройдет церемония открытия Игр.

Эстафета огня начнется в среду около 09:00-09:30 по местному времени (04:00-04:30 мск) в Олимпийском парке Пекина - в той его части, которая находится за пределами "пузыря". После обеда огонь прибудет в парк зимних Олимпийских игр на западе города.

3 февраля в первой половине дня факел будет доставлен в район Яньцин, где побывает на отрезке Великой китайской стены Бадалин и в выставочном комплексе International Grape Exhibition Garden. Во второй половине дня огонь прибудет в Чжанцзякоу, где эстафета пройдет в национальном археологическом парке Нихэвань в городском уезде Янъюань, деревне Дэшэн в уезде Чжанбэй, тематическом парке промышленной культуры в Чжанцзякоу (Industrial Culture Theme Park), горнолыжном курорте "Фулун" в уезде Чунли, а также в парке на участке Великой китайской стены Дацзинмэнь.

4 февраля огонь вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце "Ихэюань" и столичном парке "Гранд-канал". Последний этап эстафеты пройдет по закрытому - расположенному в пузыре - участку Олимпийского парка. Его протяженность составит около 5 км, каждый факелоносец будет преодолевать дистанцию порядка 110 м.

Участники эстафеты

В общей сложности в эстафете олимпийского огня примут участие около 1 200 факелоносцев. Наиболее молодому из них всего 14 лет, а самому пожилому уже исполнилось 86 лет. Как указали организаторы, 57% факелоносцев будут "представителями рабочего класса". Кроме того, в эстафете примут участие иностранцы из более 20 стран и регионов мира.

Более того, впервые в истории для передачи факела будут задействованы не только люди, но и машины. Так, на этапе в парке зимних Олимпийских игр 2 февраля в транспортировке факела примут участие роботы-амфибии: они пронесут огонь под водой в речке Юндин.

Завершающей частью эстафеты 2 февраля станет перемещение огня по промышленному парку Шоуган (часть парка зимних Олимпийских игр), где расположен один из олимпийских объектов - трамплин "Биг-эйр Шоуган". Там транспортировка факела будет осуществляться при помощи беспилотных транспортных средств.

Дизайн факела

Дизайн эстафетного факела для зимних Олимпийских игр в Пекине разработан китайским дизайнером Ли Цзянье. Факел произведен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec ("Синопек"), поэтому он имеет легкий вес и устойчив к низким температурам.

Визуально он похож на две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них - красная, другая имеет серебристый цвет. По словам Ли Цзянье, такая цветовая гамма символизирует "встречу льда и пламени" - свет и тепло, которые принесет олимпийский факел в мир снега и льда.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.