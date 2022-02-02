Среди прибывших на Олимпиаду выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили 32 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном во вторник.

1 февраля в Китай прибыло 1 759 человек, из них 815 спортсменов и официальных лиц и 944 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 32 новых случая заражения, девять - среди атлетов и официальных лиц, 23 - среди представителей заинтересованных сторон.

1 февраля в Пекин прибыли сборные России по фигурному катанию, по прыжкам на лыжах с трамплина, по бобслею и скелетону. Все тесты на коронавирус представителей команд дали отрицательный результат.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.