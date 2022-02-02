Случаев госпитализации с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине пока не было

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Заразившиеся коронавирусом участники Олимпиады в Пекине в основном переносят болезнь бессимптомно или легко, госпитализаций среди них пока не было. Об этом журналистам рассказал глава медицинской экспертной панели Олимпийских игр Брайан Макклоски.

"У нас среди положительных результатов очень много бессимптомных случаев. Поэтому пока в госпитализации никто не нуждался. Если болеют, то легко", - сказал Макклоски.

Он подчеркнул, что риск заражения коронавирусом внутри "пузыря" очень мал, в отличие от стран, из которых прибывают участники Игр. По его словам, через 4-5 дней пребывания в "пузыре" риск инфицирования еще сильнее уменьшается. Макклоски добавил, что текущее число заражений среди участников Олимпиады внутри "пузыря" не вызывает беспокойств.

"Мы не устанавливали пороговых значений в абсолютных числах, нужды в этом нет, - продолжил Макклоски, рассуждая о возможности ужесточения мер при достижении определенного количества заражений в сутки. - Главное - обеспечить не отсутствие положительных результатов анализов, а отсутствие распространения заболевания. Конкретные случаи мы тщательно исследуем, определяем, в чем могла быть причина, стараемся отследить пути распространения инфекции. Будем вводить дополнительные меры в случае необходимости".

1 февраля в Китай на Олимпиаду прибыло 1 759 человек, из них 815 спортсменов и официальных лиц и 944 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования в аэропорту, а также в отелях внутри "закрытого пузыря", было выявлено 32 новых случая заражения: девять - среди атлетов и официальных лиц, 23 - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.