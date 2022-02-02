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Олимпиада-2022 в Пекине

Все члены российской делегации на Олимпиаде в Пекине получили памятные значки от ОКР

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Спортсменам, тренерам и другим членам российской делегации, прибывшим в Пекин для участия в Олимпийских играх, выдали значки с символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в службе информации ОКР.

Российские делегаты получили набор значков на память, а также значки, предназначенные для обмена.

Традиция обмениваться спортивными значками берет свое начало в середине 1960-х годов. На зимних и летних Играх 1968 года организаторы впервые предоставили коллекционерам специальные места для обмена значками.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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