Все члены российской делегации на Олимпиаде в Пекине получили памятные значки от ОКР

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Спортсменам, тренерам и другим членам российской делегации, прибывшим в Пекин для участия в Олимпийских играх, выдали значки с символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в службе информации ОКР.

Российские делегаты получили набор значков на память, а также значки, предназначенные для обмена.

Традиция обмениваться спортивными значками берет свое начало в середине 1960-х годов. На зимних и летних Играх 1968 года организаторы впервые предоставили коллекционерам специальные места для обмена значками.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.