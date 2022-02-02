Ягудин: фигурист Кондратюк на первой олимпийской тренировке был резок, дерзок и свеж

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк на первой тренировке на Олимпиаде в Пекине выглядел резко, дерзко и свежо. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

В среду российские фигуристы провели первую тренировку на Олимпиаде в Пекине.

"Как человек, который имеет к этому прямое отношение, глядя на прыжок, я могу сказать, стабилен он или нет. И мне не важно, выполнен элемент или нет, стабильность видно, - рассказал Ягудин. - Сегодня по мальчикам сначала было видно, что это их первая официальная тренировка, что идет определенная адаптация к ледовому покрытию. Начинали не то, что тяжело, но как будто щупали лед, а в конце уже было видно, как они адаптировались, как уверенно себя ощущали, как пришли к комфортному состоянию".

"Пока больше свежести было у Кондратюка, он, как и всегда, резкий, дерзкий, в принципе очень неплохо у него все получалось. У [Андрея] Мозалева и [Евгения] Семененко срывов было чуть побольше, но у них все есть, они владеют элементами. Просто то, что было сегодня, я бы сравнил с заездом в номер незнакомой гостиницы, в которой ты еще не все знаешь, не все изучил. Так что сегодня они, если так можно сказать, "заселялись" на Олимпиаду", - отметил Ягудин.

Олимпийский чемпион отметил, что у фигуристок адаптация прошла увереннее. "Но женщины вообще лучше чувствуют пространство, они быстрее адаптируются", - считает Ягудин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.