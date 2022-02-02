Теннисист Даниил Медведев претендует на премию "Лауреус" в номинации "Прорыв года"

ТАСС, 2 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из шести претендентов на премию за лучший прорыв в 2021 году по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Об этом сообщает пресс-служба премии.

Медведев в 2021 году впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США. Российский теннисист завершил год на втором месте в мировом рейтинге.

На победу в номинации "Прорыв года" также претендуют победительница Открытого чемпионата США британка Эмма Радукану, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус, олимпийский чемпион в метании копья Нирадж Чопра из Индии, бронзовый призер чемпионата Европы и серебряный призер Олимпиады в Токио испанский футболист Педри и олимпийская чемпионка в тройном прыжке Юлимар Рохас, представляющая Венесуэлу.

На премию лучшему спортсмену года претендуют игрок в американский футбол Том Брэди, нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен, польский футболист Роберт Левандовский, сербский теннисист Новак Джокович, кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге и американский пловец Калеб Дрессел. На звание лучшей спортсменки номинированы австралийская теннисистка Эшли Барти, пловчихи Кэти Ледеки (США) и Эмма Маккеон (Австралия), легкоатлетки Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) и Эллисон Феликс (США), испанская футболистка Алексия Путельяс. В номинации на звание лучшей команды года претендентами стали мужские сборные Италии и Аргентины по футболу, женский футбольный клуб "Барселона", олимпийская сборная Китая по прыжкам в воду, команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" и команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки".

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 годах. Премию в категории "Прорыв года" в 2001 году получил теннисист Марат Сафин.