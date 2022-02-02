Скелетонистка Никитина заявила, что не намерена брать в Пекине реванш за пропуск Игр-2018

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина, пропустившая Олимпиаду-2018 в Южной Корее из-за отсутствия приглашения Международным олимпийским комитетом (МОК), не намерена на Играх в Пекине выступать с чувством реванша за случившееся четыре года назад. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Никитина на Играх-2014 выиграла бронзовую медаль, осенью 2017 года спортсменка была дисквалифицирована за якобы имевшиеся нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В начале 2018 года Никитина была оправдана Спортивным арбитражным судом, однако МОК в итоге принял решение не приглашать ее на Игры в Пхёнчхан.

"У меня никогда не было чувства реванша после того, как не дали возможности выступить на Олимпиаде четыре года назад, - призналась Никитина. - Я старалась отпустить эту ситуацию побыстрей, чтобы не появилось желание возмездия. Мне, самое главное, спокойно кататься, как это было всегда раньше, и делать свое любимое дело. И не стараться ни в коем случае что-то кому-то доказать".

В активе 29-летней Никитиной три бронзовые медали чемпионатов мира, она является четырехкратной чемпионкой Европы. В 2019 году спортсменка стала победительницей Кубка мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, 2 февраля у скелетонистов прошла первая тренировка на ледовой трассе.