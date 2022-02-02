Керлингист Крушельницкий заявил, что возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий, отбывающий дисквалификацию за допинг, возобновит карьеру. Об этом он заявил ТАСС.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар. После этого в крови спортсмена был обнаружен мельдоний, дуэт был лишен награды. В декабре 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Крушельницкого на четыре года, срок наказания завершится 12 февраля 2022 года.

"Да, я планирую возвращаться, - сказал Крушельницкий. - Сейчас у меня официально было два месяца на тренировки. Даты возвращения пока не могу назвать, дисквалификация заканчивается 12 февраля. Я смогу выступать на соревнованиях, если таковые будут".

В среду соревновательную программу Олимпийских игр в Пекине открыли матчи группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте.

"Эмоций у меня уже нет никаких, я горевал по прошлым Олимпийским играм. Уже все в прошлом. Сегодня мы смотрели с супругой игру, думали, как сами могли бы сыграть. У меня есть амбиции вернуться на прежний уровень, но я четыре года не имел возможности спарринговать, не ясно, как все пойдет. Первые соревнования покажут, насколько я в форме", - добавил 29-летний спортсмен.