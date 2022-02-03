Дедлайн подачи заявок на олимпийский командный турнир фигуристов сдвинули из-за ПЦР-тестов

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Окончательный срок подачи заявок сборных на олимпийский командный турнир фигуристов сдвинут до 21:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

"Встреча тим-лидеров и подача заявок ранее были запланированы на утро 3 февраля, но в связи с процедурой тестирования на коронавирусную инфекцию сроки сдвинуты на вечер. Заявки должны быть поданы до 21:00 по местному времени", - сообщили в оргкомитете.

Олимпийский командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля, первыми на лед выйдут одиночники, танцоры и пары. Соревнования женщин с короткими программами пройдут 6 февраля.