Упущенный доход европейских футбольных клубов за время пандемии составил €7 млрд

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Суммарный упущенный доход европейских футбольных клубов за время пандемии коронавируса составил €7 млрд. Об этом говорится в 13-м выпуске сравнительного отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по лицензированию клубов, который есть в распоряжении ТАСС.

Отчет УЕФА был подготовлен после детального анализа финансовых показателей, полученных от более чем 700 клубов, а также последних финансовых показателей за 2021 год. Данные за предыдущий год (сезон-2020/21) были предоставлены 95 клубами из 22 стран. От России данную документацию предоставили петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также казанский "Рубин".

Как отмечается в отчете, разработанные исследовательским центром УЕФА модели прогнозирования вместе с первыми финансовыми отчетами за сезон 2020/21 (2021 финансовый год), полученными от клубов, показывают, что в целом в период сезонов-2019/20 и 2020/21 клубы не досчитались доходов на €7 млрд. При этом отдельным клубам и лигам удалось провести реструктуризацию, но совокупные доходы игроков в ведущих клубах во время пандемии в среднем снизились на 2% в год в период между сезонами-2018/19 и 2020/21. Ожидается, что в 2021 финансовом году они достигнут отметки в €11,9 млрд.

Данные за 2021 финансовый год, приведенные в первых отчетах клубов, свидетельствуют, что 56% доходов пошли на заработную плату игроков, 18% доходов составили затраты на трансферы игроков, а 17% ушли на заработные платы других специалистов, например, технического и административного персонала; суммарно - 91% от доходов. В 2020 финансовом году доля расходов на заработную плату и трансферы по всем клубам составляла 78%, а в 2019 финансовом году - 66%.

Финансовый fair-play УЕФА был введен в 2011 году. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. 2020 финансовый год ознаменовался первыми с момента введения этих нормативов, когда клубы высших дивизионов отчитались о совокупных операционных убытках. Они составили €1,013 млрд.

Также более чем на 40% сократились доходы от трансферов. Это произошло из-за снижения активности и цен, которые фиксировались во время трансферных окон летом 2020 и 2021 годов, а также в зимнее трансферное окно - 2021. До начала пандемии коронавируса, в сезоне-2018/19, доходы от трансферов составляли 21% совокупного дохода, в сезоне-2020/21 их доля сократилась до 11%.

Расходы европейских клубов

Пандемия стала причиной убытков для клубов высших дивизионов после периода самоокупаемости. По данным отчета, чистые убытки высших дивизионов в 2021 финансовом году прогнозируются на уровне €4 млрд (в дополнение к убыткам на €3 млрд в 2020 году).

Основная часть потерянных доходов (€4,4 млрд) связана с падением посещаемости, поскольку этот источник доходов почти исчез (падение на 88%) в течение 2020 и 2021 финансовых годов в результате того, что в связи с чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуацией посещаемость была ограничена или доступ болельщиков на стадионы был полностью закрыт. Доходы от продажи билетов составили всего 2% от совокупных доходов клубов по всей Европе, тогда как до пандемии их доля равнялась 16%.