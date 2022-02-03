Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Гонка состоится 5 февраля.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей. Смешанная эстафета откроет программу биатлонных соревнований, где спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Ранее стало известно, что в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете выступят Марте Рёйселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Швецию представят Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

Медали в смешанной эстафете по биатлону впервые были разыграны на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Первыми олимпийскими чемпионами стали норвежцы, спустя четыре года на высшую ступень пьедестала почета поднялись французы. Россияне не выигрывали медалей в этой дисциплине