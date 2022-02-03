Лунтовский: "ВТБ-Арена" полностью готова к мартовским матчам сборной России по футболу

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "ВТБ-Арена" полностью готов к проведению запланированных на март матчей сборной России по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор стадиона Андрей Лунтовский.

Российский футбольный союз (РФС) 2 февраля на официальном сайте сообщил о переносе мартовских матчей сборной России со стадиона "Лужники" на "ВТБ-Арену". 24 марта россиянам предстоит провести полуфинальный матч плей-офф за право сыграть на чемпионате мира - 2022 в Катаре против команды Польши. В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся 29 марта на своем поле с победителем матча между командами Швеции и Чехии; если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то в этот же день проведет товарищеский матч с проигравшим во встрече шведов и чехов. В организации отметили, что решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

"Благодарим Российский футбольный союз за выбор "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо" в качестве основной площадки для матчей сборной России в марте, - сказал Лунтовский. - Мы будем рады предоставить наш комплекс для такого важного события, как решающие игры отборочного раунда чемпионата мира - 2022. У нас уже есть опыт организации международных матчей, и "ВТБ-Арена" полностью готова и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне".

Сборные СССР и России провели на стадионе "Динамо" 30 матчей, ни в одном из них не потерпев поражения. Последний матч россияне провели на домашней арене бело-голубых 5 июня 2021 года, тогда хозяева обыграли сборную Болгарии в товарищеском матче (1:0).