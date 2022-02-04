Левандовский считает, что награда от ФИФА важнее "Золотого мяча"

ТАСС, 4 февраля. Нападающий германской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский считает, что награда лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) ценнее "Золотого мяча". Комментарий Левандовского приводит газета Pilka Nozna.

В ноябре 2021 года Левандовский занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", который вручает журнал France Football, уступив аргентинскому нападающему Лионелю Месси. В январе польский футболист был признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

"В последнее время я думаю об этих двух призах, пришел к выводу, что награда ФИФА более значимая, чем "Золотой мяч". В последнем голосуют только журналисты - четкой проверки нет, в то время как за приз лучшему игроку года ФИФА голосуют профессионалы вместе с журналистами. Капитаны команд, селекционеры, они могут реально и объективно оценивать наши достижения, потому что знают, во сколько нам обходится каждый матч, каждый рекорд, каждая травма. Может быть, "Золотой мяч" престижнее "Футболиста года ФИФА", но осознание того, что я второй раз подряд получил награду лучшего футболиста мира в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться, потому что я знаю, как много работал в течение многих лет", - сказал Левандовский.

Левандовскому 33 года, он выступает за "Баварию" с 2014 года. В составе команды он семь раз стал чемпионом Германии, трижды - обладателем Кубка Германии, пять раз - суперкубка страны, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 28 играх за "Баварию". В прошлом сезоне он побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии", по итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг.