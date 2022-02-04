Фигурист Ханю заявил, что намерен выполнить четверной аксель на Олимпийских играх

ТАСС, 4 февраля. Японский фигурист Юдзуру Ханю намерен выполнить четверной аксель в соревновании одиночников на Олимпийских играх в Пекине. Его комментарий приводит пресс-служба Федерации конькобежного спорта Японии.

В конце декабря на чемпионате Японии Ханю уже исполнял четверной аксель, допустив ошибку на приземлении. Судьи не засчитали прыжок выполненным, так как спортсмен приземлился на две ноги ходом вперед и лишь на льду докрутил элемент еще на полоборота. В итоговом протоколе его прыжок оценили на 8,61 балла при базовой стоимости 12,50. Позднее судьи понизили прыжок до тройного акселя, и итоговая стоимость элемента составила 4,11 балла. По итогу соревнований Ханю стал победителем.

"Всем привет! - сказал Ханю. - Спасибо за вашу поддержку. Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Для этого мне нужна поддержка моих болельщиков. Я сделаю все возможное".

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер. Мужские соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде начнутся 8 февраля.