Майгуров попросил оргкомитет Олимпиады и МОК изменить условия питания в карантинном отеле

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) направил запрос в Международный союз биатлонистов (IBU), Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Пекине с просьбой изменить условия питания в карантинном отеле, где находится россиянка Валерия Васнецова. Об этом сообщил глава СБР Виктор Майгуров, комментарий которого в своем Telegram-канале приводит руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

30 января стало известно, что два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат, после чего биатлонистка была помещена на карантин. Васнецова пропустит Олимпиаду, ее заменит Евгения Буртасова. В четверг в своем Instagram Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле, также отметив, что спортсменам предоставляют более низкокачественную еду, чем другим людям, причастным к Олимпиаде.

"Через IBU направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят", - сказал Майгуров.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля.