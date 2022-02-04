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Олимпиада-2022 в Пекине

Украинские фигуристы Даренский и Холиченко объяснили, почему общаются на русском языке

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке
София Голиченко и Артем Даренский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
София Голиченко и Артем Даренский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Украинские фигуристы Артем Даренский и София Холиченко общаются на русском языке, потому что им тяжело говорить на украинском. Об этом они рассказали журналистам.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке.

"Это наш выбор, - сказала Холиченко. - Конкретно у нас - тяжело получается говорить на украинском, чтобы люди нас лучше понимали, говорим на русском. Из-за ковидных правил стараемся минимально контактировать со всеми странами".

"Наша задача показать свой результат. Эти соревнования [проходят] раз в четыре года, такое событие! На мелочи мы не обращаем внимания", - добавил Даренский.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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