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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Церемония пройдет на Национальном стадионе Пекина в пятницу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Церемония открытия состоится в пятницу, начало - 15:00 мск. Она пройдет на Национальном стадионе Пекина, известном также как "Птичье гнездо".

Биатлонная команда живет в горной Олимпийской деревне в Чжанцзякоу, который расположен в 230 км от китайской столицы. Решение не участвовать в церемонии открытия также связно с тем, что на следующий день почти половина состава выйдет на старт гонки: 5 февраля за российскую команду в смешанной эстафете побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В биатлонную команду также входят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Евгения Буртасова, которая в составе заменила заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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