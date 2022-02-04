Кацалапов сообщил, что в короткой программе у женщин в командном турнире выступит Валиева

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе у женщин в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам рассказал капитан сборной России Никита Кацалапов.

Короткая программа у женщин в рамках командного турнира на Олимпиаде пройдет 6 февраля. Сборная России после первого дня командного турнира идет второй, отставая от лидирующих американцев на два балла.

"Сегодня был замечательный день. Все члены нашей сборной выступили очень достойно, мы ждем выступления девочек в короткой программе. Уверен, что Камила справится, она замечательно готова, вне сомнений. Тем, кто катал короткую программу [сегодня], нужно отдохнуть и катать дальше", - сказал Кацалапов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.