Томас Бах призвал спортсменов на Олимпиаде в Пекине показать образец взаимного уважения

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Спортсмены на Олимпийских играх в Пекине должны продемонстрировать образец взаимного уважения и то, как будет выглядеть мир, если все будут соблюдать одни и те же правила. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которая проходит в пятницу на Национальном стадионе.

"Вы, спортсмены, продемонстрируете, как будет выглядеть мир, если мы будем соблюдать одни и те же правила и уважать друг друга. В течение следующих двух недель вы будете сражаться друг с другом за самые высокие награды, но и одновременно будете мирно существовать под одной крышей Олимпийской деревни. Там, где нет места какой бы то ни было дискриминации. В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга", - сказал Бах.

"Миссия Олимпийских игр - собрать всех вместе для участия в мирном состязании, всегда строить мосты, но никогда не сооружать стены, - продолжил глава МОК. - Объединять человечество в единое целое. Дорогие атлеты, мы стоим рядом с вами, поддерживаем вас, мы все болеем за вас. Я надеюсь, что данное пожелание двигаться быстрее, достигать высоких целей и становиться сильнее побудит вас действовать вместе".

Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летних Игр 2008 года, которые также проходили в Пекине. Олимпийские игры 2022 года пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего" при беспрецедентных мерах безопасности в связи с пандемией коронавируса. Пекин является пока единственным в истории городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Соревнования уже начались 3 февраля турниром среди смешанных команд по керлингу, хоккею среди женских сборных и фристайлу в дисциплине "могул". Игры пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу.