Путилов признал вину в пенальти в матче с украинцами на чемпионате Европы по мини-футболу

ТАСС, 4 февраля. Голкипер сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов считает себя виноватым в пенальти, который назначили в ворота команды на последних минутах полуфинального матча чемпионата Европы против украинцев. Комментарий игрока приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

В пятницу россияне обыграли команду Украины со счетом 3:2. На 39-й минуте матча Путилов отбил удар с пенальти в исполнении Петра Шотурмы.

"Если честно, от событий матча еще не отошел. Большое спасибо за поздравления, хочу поздравить с победой всех наших болельщиков и поблагодарить их, мы чувствовали их поддержку. Я ведь сам этот пенальти нам "наварил" - отдал неточный пас, после которого пошла атака на наши ворота. Хорошо, что все хорошо закончилось", - сказал Путилов.

В финальном матче россияне сыграют с победителем встречи между сборными Испании и Португалии, которая пройдет позднее в пятницу. Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля. Действующими победителями чемпионата Европы являются португальцы.