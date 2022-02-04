Ниязов: матч против украинцев был тяжелым для сборной России по мини-футболу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу против сборной Украины получился тяжелым для российской команды. Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной России Артем Ниязов.

В пятницу россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. На 39-й минуте голкипер сборной России Дмитрий Путилов отбил удар с пенальти в исполнении Петра Шотурмы. Артем Антошкин пропустил игру из-за дисквалификации, Робиньо отсутствовал в заявке на матч.

"Конечно, потери Робиньо и Антошкина были для нас существенны, мы играли и за себя, и за них, поэтому это не должно было как-то отражаться на команде, потому что помимо них есть ребята, которые могут заменить, - сказал Ниязов. - Может быть, какие-то трудности были, но мы команда, все друг за друга, хорошо, что сегодня смогли их заменить и вытащить такой тяжелый матч. В первом тайме мы вроде бы контролировали встречу, играли четыре на четыре в поле неплохо, с 10-й минуты украинцы набрали пять фолов и стали играть с пятым полевым, это чуть-чуть сломало нашу игру. Потому что тяжело обороняться пять на четыре, но это правилами разрешено".

"Поэтому, в принципе, мы были к этому готовы. Хорошо, что во втором тайме сумели сделать задел в два мяча, а потом пропустили, но вратарь отбил пенальти и вывел нас в финал. Тяжелый матч, но это полуфинал, иначе быть не должно", - добавил нападающий сборной России.

Ниязов забил на 31-й минуте ударом через себя. "Я не смотрел повтор гола, может, получилось красиво, - отметил он. - Но для меня самое главное, что он стал важен для команды, стал победным. Даже если бы я заковырял какой-то мяч, он был бы нужным, это было бы то же самое ощущение. Да, ребята поздравили, сказали, что красивый мяч, но самое главное, что был важным для команды".

В финальном матче россияне сыграют с победителем встречи между сборными Испании и Португалии, которая пройдет позднее в пятницу. Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля. Действующими победителями чемпионата Европы являются португальцы.