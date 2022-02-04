Сборная России сыграет с командой Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 4 февраля. Сборная Португалии по мини-футболу победила испанскую команду со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Игра проходила в Амстердаме.

В составе победителей голы забили Бруно Коэлью (29-я минута, с пенальти), Зики Те (32, 39). У испанской сборной отличились Рауль Гомес (1), Чино (13).

В финале турнира сыграют сборные России и Португалии. В матче за третье место встретятся украинская и испанская команды.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Российская команда побеждала на турнире 1999 года.

Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля в Амстердаме.