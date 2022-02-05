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Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук рассказал о причинах отмены товарищеской игры сборных России и Латвии по хоккею

Встреча должна была состояться 5 февраля

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Контрольный матч между сборными России и Латвии перед началом олимпийского хоккейного турнира в Пекине отменен не по вине российской стороны. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Встреча должна была состояться 5 февраля. Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус семи латвийских игроков дали положительный результат по прилете в Пекин 3 февраля.

"Организаторы отменили игру не по нашей вине, - сказал Ковальчук. - Конечно, хотелось бы сыграть контрольный матч, но ребята будут полны сил играть. Нагрузку получат все".

"Это реалии - позавчера у них тоже отменили игру, поэтому ничего страшного: будем адаптироваться к ситуации и играть между собой", - добавил он.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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