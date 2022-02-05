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Олимпиада-2022 в Пекине

Главный тренер женской сборной России по хоккею назвал цель команды на игру с американками

Матч между сборными России и США на Олимпийских играх пройдет в субботу
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею в матче с командой США на Олимпиаде в Пекине постарается показать максимум своих возможностей, цель на игру также состоит в проверке сил перед решающими матчами. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиянок Евгений Бобарико.

Матч Россия - США пройдет 5 февраля и начнется в 16:10 мск.

"[Цель на игру с командой США] - показать максимум, на что мы способны, - сказал специалист. - Это лидер мирового хоккея, но мы тоже стремимся к качественной, хорошей игре. Чтобы после игры все девчонки получили хороший эмоциональный заряд. Ну и, естественно, проверить свои силы в преддверии решающих матчей".

Бобарико охарактеризовал американок как очень быструю и мобильную команду с индивидуально сильными игроками и выстроенной системой. "Движение запредельное и качество хоккея там на самом высоком уровне", - добавил он.

Главный тренер отметил, что на Олимпиаде видит у своих подопечных желание, азарт и неплохое движение. "Готовимся дальше с максимальной концентрацией и настроем. Состояние команды [после игры со сборной Швейцарии] мы будем оценивать по раскатке вечером", - добавил он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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