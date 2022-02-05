Добродеева: Сборная России по хоккею на 100% готова биться с командой США на Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею с нетерпением ждет матча группового этапа Олимпиады с командой США и на 100% готова биться с сильным соперником. Об этом журналистам рассказала хоккеистка сборной России Екатерина Добродеева.

Матч Россия - США пройдет 5 февраля и начнется в 16:10 мск.

"Вчерашний матч [со сборной Швейцарии] прошел, мы рады, что выиграли. Сегодня готовимся к новому бою, тренировка прошла хорошо. С нетерпением ждем вечерней игры, - сказала Добродеева. - Сборная США - очень сильная команда, очень интересно и приятно с ними играть, будем биться с ними на все 100%. В хоккее может быть все".

Добродеева отметила, что оценивает свое физическое состояние на отлично и довольна условиями, в которых спортсмены живут и тренируются в Пекине. "Общекомандная цель - олимпийские медали. Перед собой ставлю задачу показать все, на что я способна, и помочь этим команде", - добавила она.

Хоккеистка рассказала, что была рада забить первый гол российской сборной на турнире. "Спасибо партнерам, я, можно сказать, доработала их момент. Радостно, надеюсь, не последний мой гол, будем стараться забивать всей командой, всем нашим звеном", - резюмировала Добродеева.