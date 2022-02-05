Тардиф уверен в успешном проведении мужского хоккейного турнира на Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф выразил уверенность, что мужской турнир на Олимпийских играх в Пекине будет проведен успешно. Об этом он рассказал ТАСС.

Турнир стартует 9 февраля. Сборная России свой первый матч проведет против команды Швейцарии.

"Я уверен, что мы хорошо проведем турнир. Игроки приехали из своих лиг, где они недавно выступали и не были так изолированы, как здесь. Они сумели адаптироваться к условиям, и теперь после общения со своими сотрудниками я уверен, что все будет отлично", - сказал Тардиф.

На предварительном этапе 12 сборных разбиты на три группы по четыре команды в каждой. Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выходят в четвертьфинал. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде за выход в 1/4 финала.