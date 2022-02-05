Вылегжанин: медаль Непряевой поднимет настроение всей лыжной команде на Играх в Пекине

ТАСС, 5 февраля. Серебряная медаль российской спортсменки Натальи Непряевой на первой гонке в скиатлоне была делом принципа и поднимет настроение всей лыжной команде. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках Максим Вылегжанин.

В субботу Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине.

"Получить медаль в первой гонке было делом принципа. На первой гонке. Это поднимет настроение всей лыжной команде, и не только. У нас хорошая подготовка, прекрасно работают лыжи. Очень здорово, что на первой гонке есть медаль", - сказал Вылегжанин.

"Трасса сложная, на ней спортсменки растягиваются. Также рад за Настю Рыгалину - 8-е место для дебютантки Олимпиады! Очень хорошие выступление", - добавил он.

Непряевой 25 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневки "Тур де Ски".