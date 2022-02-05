Лыжница Ступак считает, что Непряева заслужила серебро Олимпиады в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак считает, что ее соотечественница Наталья Непряева заслужила серебряную медаль Олимпийских игр. Такое мнение Ступак высказала журналистам.

Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Ступак заняла 24-ю строчку.

"Очень рада за Наташку - человек действительно заслужил быть на второй позиции, а то и на первой. Рада, что у нашей команды первая медаль, думаю, это только начало. Но хотелось быть на пьедестале вместе", - сказала Ступак.

8 февраля женщины разыграют олимпийские медали в спринте.