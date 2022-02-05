"Ротор" подпишет контракты с футболистами Омаром и Шаховым

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ротор" подпишет контракты с находившимися на просмотре полузащитником Имраном Омаром и защитником Виталием Шаховым. Об этом ТАСС сообщил главный тренер волгоградской команды Артем Куликов.

"Ротор" по итогам первой части сезона-2021/22 в первом дивизионе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) располагается на 17-й строчке, набрав в 25 матчах 24 очка. Отставание от 16-й позиции и зоны сохранения места во втором по силе дивизионе российского футбола составляет одно очко.

"Получился хороший, плодотворный сбор; все что планировали изначально, мы выполнили, - сказал Куликов. - Некоторые коррективы внесла погода, но это рабочие моменты. В целом мы остались очень довольны и тренировочным процессом, и контрольными матчами. Эти игры дали много полезной информации, пока есть время для экспериментов мы должны пробовать и искать разные варианты, сочетания игроков".

"Соперники были достаточно высокого уровня, поэтому получились качественные спарринги с хорошим сопротивлением - то, что нам сейчас необходимо, - продолжил собеседник агентства. - Сначала мы одержали две победы над болгарским "Хебаром" (4:2) и казахстанским "Акжайыком" (2:1), а вчера провели две игры двумя составами. С утра встречались с клубом "Мактаарал", это тоже команда из Казахстана, сыграли 0:0, а вечером сыграли вничью (2:2) с болгарским "Марица Пловдив". Повторю, матчи получились очень информативными для тренерского штаба, что самое главное на сборах".

Формирование состава и подготовка ко второй части сезона

Также главный тренер "Ротора" высказался о формировании состава на вторую часть сезона в ФНЛ. "Мы приняли решение по марокканскому полузащитнику Имрану Омару и защитнику Виталию Шахову, с ними заключаем контракты (оба игрока находились на просмотре - прим. ТАСС). Они остаются с нами и рассчитываем на то, что оба помогут "Ротору" в весенней части сезона", - отметил он.

"Сейчас команда получила несколько выходных, после чего мы начнем заключительный, третий сбор. Он тоже пройдет в Турции, сыграем еще ряд контрольных матчей, а после этого будем готовиться уже непосредственно к кубковой игре с "Рубином" и старту весенней части чемпионата ФНЛ", - резюмировал Куликов.

В середине ноября 2021 года "Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Уже после завершения первой части сезона, 6 декабря, руководство клуба из Волгограда объявило о том, что командой будет руководить Артем Куликов. До этого специалист с 2019 по 2021 год работал в академии "Краснодара", также он тренировал "Энергию" из Волжского, волгоградскую "Олимпию", новочеркасский МИТОС, пензенский "Зенит", а также московский "Велес".

До конца сезона-2021/22 "Ротору" в первом дивизионе первенства ФНЛ предстоит провести 13 матчей. Первый из них, в 26-м туре, состоится 6 марта. Соперником волгоградцев станет томская "Томь".

Первый официальный матч в 2022 году "Ротор" проведет в период с 1 по 3 марта. В один из этих дней команда под руководством Куликова на выезде сыграет с казанским "Рубином" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Точная дата встречи будет определена позднее.