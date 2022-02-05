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Олимпиада-2022 в Пекине

Российский лыжник Терентьев прилетел в Пекин для участия в Олимпийских играх

Спортсмен не смог отправиться вместе с командой из-за травмы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев прибыл в Пекин для участия в Олимпийских играх. Об этом ТАСС по телефону сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Терентьев из-за травмы не смог вылететь в Пекин вместе с командой.

"Да, Александр прибыл, он уже в Пекине", - сказал Бородавко.

Терентьеву 22 года. Он является двукратным победителем Универсиады. В нынешнем сезоне россиянин одержал первую победу на этапе Кубка мира, выиграв спринт классическим стилем в финской Руке.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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