Конькобежка Лаленкова заявила, что довольна своим результатом на дистанции 3 000 метров

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Евгения Лаленкова заявила, что довольна показанным на дистанции 3 000 метров временем и назвала ее подготовительной перед основными стартами на Олимпиаде.

Лаленкова с результатом 4 минуты 3,42 секунды стала 10-й на дистанции 3 000 метров. На 11-й позиции расположилась ее партнерша по команде Наталья Воронина с результатом 4.03,84.

"Вообще, я довольна своим забегом, потому что секунды, показанные на этой дистанции, - это мое лучшее время на равнинных катках. Я бежала только 4.04. Соответственно, не зная этот лед, потому что мы не смогли на нем выступать, считаю, что высокий результат. И по дистанции я даже предположить не могла, что покажу такое время", - сказала она журналистам.

При этом спортсменка отметила, что осталась недовольной последними кругами дистанции. "Пыталась думать о технических моментах. А потом за полтора круга до финиша уже думала о том, как доехать", - добавила Лаленкова.

По ее словам, большим упущением в календаре сезона является отсутствие стартов в последний месяц перед Олимпиадой.

Также Лаленкова призналась, что ей очень нравится арена в Пекине, где соревнуются конькобежцы. "Она светлая, в голубых и синих тонах, синий - мой любимый цвет. Она жизнерадостная, не сильно яркая, не пестрая, спокойные, красивые цвета", - пояснила она.