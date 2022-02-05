Зайцева: российские биатлонисты в Пекине всем покажут зубы и смогут завоевать еще медали

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону показала хороший результат, завоевав бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

В субботу российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Данный старт стал первым на текущей Олимпиаде в биатлоне.

"Я очень рада, ребята большие молодцы, - сказала Зайцева. - Теперь всем станет понятно, что наша команда на Олимпиаде будет всем показывать зубы и завоевывать медали. Сборная готова к борьбе. Да, у нас бронзовая медаль, хотя сейчас скептики начнут говорить, что могла быть и золотая, аппетит же всегда приходит во время еды".

"Призываю всех радоваться этой медали, а не говорить, что могло быть и лучше. Олимпийская бронза на первом старте - это очень круто. Наши спортсмены еще не разбежались, впереди будет еще лучше", - добавила Зайцева.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа в биатлоне продолжится 7 февраля женской индивидуальной гонкой.