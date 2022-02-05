Резцова заявила, что хочет написать свою историю в спорте, а не повторять достижения мамы

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова не думает о достижениях своей матери и трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, а хочет сосредоточиться на собственных результатах. Об этом спортсменка рассказала журналистам после смешанной эстафеты на Играх в Пекине.

Резцова вместе с Ульяной Нигматуллиной, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Что касается достижений мамы, я бы хотела сосредоточиться на своих, а не гнаться за чужими", - сказала Резцова, отметив, что еще не разговаривала с ней после завоевания медали.

"У нас медаль, пусть не золотая, но для нас это - победа. Наша команда была очень сильна, мы большие молодцы, что сумели завоевать медаль в борьбе с такими соперниками, мы большие молодцы", - добавила она.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.

Анфиса Резцова является трехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в лыжных гонках (1988) и в биатлоне (1992, 1994). Также в ее активе серебро и бронза Олимпийских игр. Кроме того, на чемпионатах мира Резцова завоевала три золотые и три серебряные медали.