Первый тренер биатлониста Логинова отметила, что он всегда был командным бойцом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов всегда хорошо выступал в командных соревнованиях, поэтому была уверенность в его результате в смешанной эстафете на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказала первый тренер биатлониста Екатерина Халиуллина.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Все четверо представляют ЦСКА. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Я очень рада за нашу команду и очень рада за Сашу. Потому что очень много трудов, много сил отдано этой медали. Мне кажется, бронзовая, серебряная, золотая - она просто волшебная!" - сказала Халиуллина.

По ее словам, Логинов всегда хорошо выступал в командных видах. "То есть, он всегда такой командный боец. Поэтому всегда уверена, что достойное будет выступление", - сказала Халиуллина.

Она отметила, что следила за выступлением в интернете, так как посмотреть эстафету по телевизору не было возможности из-за соревнований. "Очень рада за него. До слез. Немного всплакнула от радости", - отметила тренер.

Это вторая медаль сборной России на Олимпийских играх. Ранее лыжница Наталья Непряева стала обладательницей серебряной награды в скиатлоне.