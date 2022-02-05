Китайские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в смешанной эстафете на 2 000 м

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная Китая по шорт-треку завоевала золото в смешанной эстафете на дистанции 2 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Китайские шорт-трекисты Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин и Жэнь Цзывэй показали результат 2 минуты 37,34 секунды. Второе место заняла команда Италии (2.37,39), тройку замкнула сборная Венгрии (2.40,92).

Сборная России была дисквалифицирована в полуфинальном забеге за нарушение правил передачи эстафеты. В четвертьфинальном забеге сборная Нидерландов установила олимпийский рекорд, показав результат 2 минуты 36,437 секунды. Смешанная эстафета впервые вошла в программу соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх.

Сборная Китая завоевала первую медаль Олимпиады и вышла на третье место в медальном зачете, деля данную позицию с командами Нидерландов и Швеции. Первое место занимает команда Норвегии с двумя золотыми медалями, второе место у команды Словении (одна золотая и одна бронзовая медали). Российская команда делит седьмую строчку со сборной Канады, на счету российских спортсменов одна серебряная и одна бронзовая награда.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.