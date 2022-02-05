Китайские шорт-трекисты завоевали золото Олимпиады в смешанной эстафете на 2 000 м

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная Китая по шорт-треку завоевала золото в смешанной эстафете на дистанции 2 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Китайские шорт-трекисты Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин и Жэнь Цзывэй показали результат 2 минуты 37,34 секунды. Второе место заняла команда Италии (2.37,39), тройку замкнула сборная Венгрии (2.40,92).
Сборная России была дисквалифицирована в полуфинальном забеге за нарушение правил передачи эстафеты. В четвертьфинальном забеге сборная Нидерландов установила олимпийский рекорд, показав результат 2 минуты 36,437 секунды. Смешанная эстафета впервые вошла в программу соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх.
Сборная Китая завоевала первую медаль Олимпиады и вышла на третье место в медальном зачете, деля данную позицию с командами Нидерландов и Швеции. Первое место занимает команда Норвегии с двумя золотыми медалями, второе место у команды Словении (одна золотая и одна бронзовая медали). Российская команда делит седьмую строчку со сборной Канады, на счету российских спортсменов одна серебряная и одна бронзовая награда.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Словения
|1
|0
|1
|2
|3
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|6
|Италия
|0
|2
|0
|2
|7
|Россия
|0
|1
|1
|2
|7
|Канада
|0
|1
|1
|2
|9
|Франция
|0
|1
|0
|1
|9
|Германия
|0
|1
|0
|1
|11
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|11
|Япония
|0
|0
|1
|1
|11
|Венгрия
|0
|0
|1
|1