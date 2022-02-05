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Олимпиада-2022 в Пекине

Барышева надеется, что неудачи больше не застанут российских шорт-трекистов на Олимпиаде

Сборную России дисквалифицировали в полуфинале микста из-за неправильной передачи эстафеты

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева надеется на то, что российские шорт-трекисты исчерпали лимит неудач в первый соревновательный день Олимпиады в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

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В субботу сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты из-за неправильной передачи эстафеты. Также в этот день россияне Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли квалифицироваться в четвертьфинал соревнований на дистанции 1 000 метров.

"Я не отношусь к категории тех людей, которые могут осуждать или одобрять решения судей, для этого люди проходят определенные курсы, - сказала Барышева. - Сначала мне показалось, что это было несправедливо, потому что для нас тоже создавалась помеха, и мы не могли передать эстафету. Но потом на повторах было видно, что и наши создавали помехи китайцам. То есть был ряд нарушений обоюдных. Говорить о том, что несправедливо было решение в отношении российской команды, неверно".

"Конечно, команда расстроена. Это был один из видов программы, в котором мы претендовали на завоевание медалей. Может быть, не лучшим образом сложился день. Будем надеяться, что все неудачи нас постигли в этот день, а дальше будет лучше", - добавила Барышева.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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