Милованов: сборная России по мини-футболу готова к победе на чемпионате Европы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России становится сильнее с каждым годом и готова к завоеванию титула чемпиона Европы по мини-футболу. Такое мнение высказал нападающий команды Иван Милованов, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Сборная России по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах, впервые с 2017 года. В решающем матче российская команда встретится с действующими чемпионами Европы и мира португальцами.

"Эмоции от полуфинала уже утихли, этот матч в прошлом. Сейчас все мысли связаны уже с предстоящим финалом, потому что мы в шаге от нашей заветной мечты. Я считаю, мы готовы к этому, развиваемся все эти годы, учимся, работаем над ошибками, это не проходит даром. Сборная России становится сильнее, наша игра совершенствуется", - сказал Милованов.

"Сейчас Португалия - лучшая команда Европы и мира, и она заслужила эти трофеи. Мы хорошо знакомы друг с другом, провели немало официальных и товарищеских матчей, но это не отменяет важности очень тщательной подготовки, чем мы и занимаемся. У нас [сборной России] были разные матчи, где мы полностью доминировали и где приходилось очень сложно, не стоит забывать, что матчи в группе всегда будут отличаться от плей-офф, где другие атмосфера, цена ошибки, настрой. В целом, да, я доволен тем, как мы играем на этом турнире", - добавил Милованов.

Милованову 32 года, он выступает за национальную команду с 2011 года, провел 79 матчей, забил 16 голов. На чемпионате Европы принял участие во всех матчах, забил один гол. Футболист выступает за "Тюмень" в чемпионате России.

Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля в Амстердаме.