В МОК заявили, что спортсмены называют райскими условия проживания на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Спортсмены считают райскими условия проживания на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам в воскресенье рассказал исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

"Мы получаем положительные отзывы об организации соревнований, многие спортсмены пишут, что условия райские, - сказал Дюби. - Такое нечасто услышишь, поверьте. Организовать соревнования в таких условиях очень сложно, поэтому здорово, что мы видим такие хвалебные отзывы. Но почивать на лаврах рано и недопустимо".

Исполнительный директор МОК отметил, что организаторы успешно справляются с работой по предотвращению распространения коронавируса во время Игр. "Сегодня мы можем быть очень довольны текущим положением вещей", - сказал Дюби.

5 февраля в Китай прибыли 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено десять новых случаев заражения: шесть - среди атлетов и официальных лиц, четыре - среди представителей заинтересованных сторон.