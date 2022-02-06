Тихонов прокомментировал олимпийские медали лыжников Большунова и Спицова в скиатлоне

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Медали лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине обусловлены прекрасной работой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) во главе с Еленой Вяльбе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Спицов финишировал вторым.

"Помните, что я говорил? Золото без серебра не появится. Вот, пожалуйста, - золото и серебро", - сказал Тихонов.

"Флага только нет, это обидно нашему поколению. Если б они (Спицов и Большунов - прим. ТАСС) не падали, не о чем прессе было бы писать - упал, встал, еще раз упал, интрига. Главное, что первое и второе места, поздравляю [старшего тренера сборной России] Юрия Бородавко и [главу Федерации лыжных гонок России] Елену Вяльбе. Ведь ей предлагали уйти с поста президента федерации, молодец, доказала всем бездарям", - добавил собеседник агентства.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).